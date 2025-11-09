धादिङको बेनीघाट क्षेत्रमा पहिरो, यातायात अवरुद्ध

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- धादिङस्थित बेनीघाटमा पहिरो खसेका कारण गएरातिदेखि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
- वर्षाका कारधादिङ प्रहरीले पहिरो पन्छाउने काम जारी राखेको छ र सडक सुचारु नभएसम्म सवारी साधनलाई चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
- बीपी राजमार्ग पनि लेदोसहितको पहिरो खसेपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
४ साउन, काठमाडौं । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट क्षेत्रमा पहिरो खसेकाले यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
धादिङ प्रहरीका अनुसार पहिरोका कारण दुवैतर्फको यातायात अवरुद्ध छ ।
गएरातिको वर्षाले पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा साना–ठूला पहिरो खसेका थिए । साना पहिरो पन्छाइसकिएको छ भने बेनिघाट क्षेत्रको पहिरो पन्छाउने क्रम जारी छ ।
वर्षाका कारण जोखिम बढेपछि धादिङ प्रहरीले गएरातिदेखि नै यातायातका साधन सन्चालनमा रोक लगाएको थियो । पहिरो पन्छाइसकिएपछि सवारी साधन सन्चालन हुन दिने प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बीपी राजमार्ग पनि लेदोसहितको पहिरोका कारण बन्द छ । यी दुईबाहेक अन्य प्रमुख सडक भने सञ्चालनमै रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
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