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ओढारमा भेटिए ४ थान भरुवा बन्दुक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते ८:५८
एआईबाट निर्मित सांकेतिक फोटो

४ साउन, काठमाडौं । सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका १२ भदाले सामुदायिक वनको ओढारमा चार नाल भरुवा बन्दुक बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

हिजो साँझ साढे पाँच बजे बन्दुक बरामद गरिएको हो । ती बन्दुक अवैध रहेको र लुकाएर राखिएको अवस्थामा बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ती बन्दुक कसले लुकाएर राखेको हो भन्ने खुलेको छैन । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।

बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका भरुवा बन्‍दुक सल्यान
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