पहिरोले कोशी राजमार्गको चैनपुर-बसन्तपुर सडक अवरुद्ध

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- अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा कोशी राजमार्गको चैनपुर—बसन्तपुर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ ।
- धर्मदेवी नगरपालिका-४ स्थित बाक्सिङ चोकमा सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी साधनको आवतजावत ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
- सडक खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ भने पहिरोले शारदा माध्यमिक विद्यालयसमेत जोखिममा परेको छ ।
४ साउन, संखुवासभा । पहिरोले कोशी राजमार्ग अन्तरर्गत संखुवासभाको चैनपुर—बसन्तपुर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ ।
अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले धर्मदेवी नगरपालिका–४ स्थित बाक्सिङ चोकमा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नfयव उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनालीले बताए ।
सडक अवरुद्ध भएपछि चैनपुर देखि बसन्तपुर आवतजावत गर्ने सवारी साधन ठप्प भएको छ ।
वर्षाका कारण शारदा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट ढुंगा, माटोसहितको पहिरो खस्दा उक्त सडक अवरुद्ध भएको हो ।
अवरुद्ध सडक खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारसँग समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पहिरोका कारण शारदा माध्यमिक विद्यालय समेत जोखिममा परेको छ ।
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