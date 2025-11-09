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पशुपतिमा साउने सोमबारका दर्शनार्थी (तस्वीरहरु)

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठका अनुसार बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारवटै ढोका खोलेर दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

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चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ साउन ४ गते ९:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साउनको पहिलो सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका शिवालयहरूमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ।
  • पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बिहान ३ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म मन्दिरका चारवटै ढोका खुला राखेर दर्शनको व्यवस्था मिलाएको छ।
  • सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठले दर्शन व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा निकाय र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

४ साउन, काठमाडौं । यस वर्षको साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठका अनुसार बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारवटै ढोका खोलेर दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ । बिहान ३ बजेदेखि खुलेका पशुपति मन्दिरका चारवटै ढोका बेलुका आरतीपछि राति ८ बजेसम्म खुला रहनेछन् । विशेष पूजा भने बिहान ८:३० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म चल्ने छ ।

दर्शनार्थीहरु लामबद्ध भएर पशुपतिनाथ मन्दिरको पूजा गरिरहेका छन् । कोषले दर्शनार्थीको सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित दर्शन तथा विशेष पूजाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । यद्यपि पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र जनशक्तिको अभावका कारण आवश्यकताअनुसार सबै काम गर्न नसकिएको सदस्यसचिव श्रेष्ठले बताए ।

दर्शन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगै मन्दिर पहरा गण, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौं महानगर प्रहरी तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संघसंस्थालाई परिचालन गरिएको छ ।

पशुपतिनाथसँगै गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर तथा वसन्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित ‘सानो पशुपतिनाथ’का रूपमा परिचित मक्खन महादेवलगायत काठमाडौं उपत्यकाका अन्य शिव मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भीड लागेको छ । त्यस्तै, देशभरका शिवालयमा पनि भक्तजन पूजा–आराधना र दर्शनका लागि पुगेका छन् ।

साउने सोमबारको व्रत तथा पूजाले पारिवारिक सुख शान्ति मिल्ने र सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिर साउने सोमबार
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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