सिरहाको त्रिशुला खोलामा अस्थायी पुल बनाएर सञ्चालनमा ल्याइयो सवारी

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- सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका-५ स्थित त्रिशुला खोलामा अस्थायी पुल निर्माण गरिएपछि अवरुद्ध सवारी आवागमन पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
- इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर पतारका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्लको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले स्थानीयको सहकार्यमा पुल निर्माण गरेको हो।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका एसपी बासुदेव पाठकले भने, 'विपद्को समयमा नागरिकको सुरक्षा र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नु प्रहरीको प्राथमिक दायित्व हो।'
५ साउन, सिरहा । बरियारपट्टी गाउँपालिका-५ स्थित त्रिशुला खोलामा अस्थायी पुल निर्माण गरी करिब एक सातादेखि अवरुद्ध रहेको सवारी आवागमन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण त्रिशुला खोलामा पानीको सतह बढेपछि सडक सम्पर्क विच्छेद भई स्थानीयवासीले दैनिक आवतजावत, बिरामी ओसारपसार तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ भोग्दै आएका थिए ।
स्थानीयबाट गुनासो आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर पतारबाट प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्लको नेतृत्वमा २० जना प्रहरीको टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो।
प्रहरी टोलीले स्थानीय युवा, समाजसेवी तथा स्थानीयवासीसँग समन्वय गर्दै स्थानीय स्रोत-साधनको प्रयोगबाट अस्थायी पुल निर्माण गरेको हो। पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै लामो समयदेखि ठप्प रहेको सवारी आवागमन पुनः सुरु भएको छ।
अस्थायी पुल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीलाई दैनिक आवतजावत, बिरामीको ओसारपसार तथा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा सहज भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बासुदेव पाठकले करिब एक सातादेखि सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको जानकारी प्राप्त भएपछि तत्काल प्रहरी परिचालन गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रहरी, स्थानीय युवा, समाजसेवी र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहकार्यमा कुनै प्राविधिक उपकरण प्रयोग नगरी स्थानीय स्रोत-साधनबाट अस्थायी पुल निर्माण गरी सवारी सञ्चालनमा ल्याएका छौं। विपद्को समयमा नागरिकको सुरक्षा र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नु प्रहरीको प्राथमिक दायित्व हो।’
आगामी दिनमा पनि यस्ता विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा प्रहरी सदैव सक्रिय रहने एसपी पाठकले बताए।
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