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अभिनेत्री गौमाया गुरुङले गरिन् विवाह

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते ९:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री गौमाया गुरुङ केही दिनअघि बेलायतमा आयोजित एक समारोहबीच प्रेमी दिवससँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् ।
  • भ्लगरका रूपमा करिअर थालेकी गुरुङले कबड्डी श्रृंखला र सेप अफ मोमो जस्ता चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।
  • पारिवारिक र आफन्तजनको उपस्थितिमा सम्पन्न विवाह समारोहमा नवविवाहित जोडी खुसी देखिएका छन् ।

काठमाडौं । अभिनेत्री गौमाया गुरुङ विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । केही दिनअघि बेलायतमा आयोजित वैवाहिक समारोहमा उनले प्रेमी दिवससँग विवाह गरेकी हुन् ।

विवाह समारोहमा उनका आफन्त र परिवार सहभागी थिए । विवाहमा दुबैजना खुसी देखिन्छन् ।

भ्लगर हुँदै फिल्म करिअर थालेकी गौमायाले कबड्डी श्रृंखलादेखि हालै प्रदर्शनमा आएको ‘सेप अफ मोमो’मा अभिनय गरेकी छन् । एकातिर व्यवसायिक हिट र अर्कोतिर कलात्मक फिल्ममा अभिनय गरेकी गौमाया दर्शकमाझ लोकप्रिय छिन् ।

गौमाया गुरुङ
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