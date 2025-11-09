अभिनेत्री गौमाया गुरुङले गरिन् विवाह

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- अभिनेत्री गौमाया गुरुङ केही दिनअघि बेलायतमा आयोजित एक समारोहबीच प्रेमी दिवससँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् ।
- भ्लगरका रूपमा करिअर थालेकी गुरुङले कबड्डी श्रृंखला र सेप अफ मोमो जस्ता चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।
- पारिवारिक र आफन्तजनको उपस्थितिमा सम्पन्न विवाह समारोहमा नवविवाहित जोडी खुसी देखिएका छन् ।
काठमाडौं । अभिनेत्री गौमाया गुरुङ विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । केही दिनअघि बेलायतमा आयोजित वैवाहिक समारोहमा उनले प्रेमी दिवससँग विवाह गरेकी हुन् ।
विवाह समारोहमा उनका आफन्त र परिवार सहभागी थिए । विवाहमा दुबैजना खुसी देखिन्छन् ।
भ्लगर हुँदै फिल्म करिअर थालेकी गौमायाले कबड्डी श्रृंखलादेखि हालै प्रदर्शनमा आएको ‘सेप अफ मोमो’मा अभिनय गरेकी छन् । एकातिर व्यवसायिक हिट र अर्कोतिर कलात्मक फिल्ममा अभिनय गरेकी गौमाया दर्शकमाझ लोकप्रिय छिन् ।
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