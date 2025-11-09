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पर्वतमा भिरबाट हाम फालेका व्यक्तिको शव निकालियो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १२:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पर्वतको कुश्मा नगरपालिकास्थित बन्जीसाइडको भिरबाट हाम फालेका बागलुङका ३३ वर्षीय दीपेन्द्र नेपालीको शव सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेको छ।
  • सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २५ चण्डिका गण पर्वतको टोलीले भिरबाट करिब १ सय ३० मिटर तल रहेको शव बाहिर निकालेको हो।
  • घरायसी विवादका कारण नेपालीले भिरबाट हाम फालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

५ साउन, काठमाडौं । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ स्थित बन्जीसाइडको भिरबाट हामफालेका व्यक्तिको शव सशस्त्र प्रहरीले निकालेको छ  ।

बाग्लुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थान घर भई हाल सोही ठाउँ बस्ने अन्दाजी ३३ वर्षीय दीपेन्द्र नेपाली ४ साउन साँझ करिब ९ बजे उक्त भिरबाट हाम फालेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार उनको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २५ चण्डिका गण पर्वतको टोली खटिएको थियो ।

खोजी गर्ने क्रममा सशस्त्रको टोलीले मंगलबार बिहान उनको शव फेला पारेको हो ।

सशस्त्रको टोलीले उनको शव करिब १ सय ३० मिटर तल भिरबाट निकालेको थियो ।

उनी सामान्य घरायसी विवादका कारण उक्त भिरबाट हाम फालेको बताइएको  छ  ।

शव निकालियो
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