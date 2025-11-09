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ढोरपाटनमा पहिरोमा पुरिएको गाडी निकालियो, सडक पनि खुल्यो

बुर्तिबाङ–ढोरपाटन सडकखण्ड अन्तरगत सुकुरदुङमा ग १ य ९८२ नम्बरको पर्यटक बोक्ने गाडी पुरिएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १४:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ सुकुरदुङमा पहिरोले ग १ य ९८२ नम्बरको पर्यटक बोक्ने गाडी पुरिएको छ ।
  • सोमबार बेलुका ढोरपाटनतर्फ जाँदै गरेको उक्त गाडी पहिरोमा परे पनि कुनै मानवीय क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
  • मेसिनको प्रयोग गरी गाडी निकालिएपछि पहिरो पन्छाएर अवरुद्ध सडकखण्ड एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

५ साउन, काठमाडौं । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ सुकुरदुङमा पहिरोले एउटा गाडी पुरिएको छ । बुर्तिबाङ–ढोरपाटन सडकखण्ड अन्तरगत सुकुरदुङमा ग १ य ९८२ नम्बरको पर्यटक बोक्ने गाडी पुरिएको हो ।

सोमबार बेलुका पर्यटक लिएर ढोरपाटनतर्फ जाँदै गरेको गाडी पहिरोमा परेको थियो । गाडीको अघिल्लो भाग पूरै पहिरोले पुरिएको थियो । तर मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गाडीलाई मेसिन प्रयोग गरी बाहिर निकालिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार पहिरो पन्छाएर बाटो एकतर्फी खुलाइएको छ ।

गाडी ् बाग्लुङ सडक
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