+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परराष्ट्रमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा जगदीश्वर पाण्डे नियुक्त

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद्ले पत्रकार जगदीश्वर पाण्डेलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ।
  • पाण्डेले विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव सरहको सुविधा पाउने गरी उक्त जिम्मेवारी पाएका हुन्।
  • यसअघि पाण्डे द डिप्लोम्याट नेपालको संस्थापक सम्पादकका साथै कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्समा कार्यरत थिए।

६ साउन, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार जगदीश्वर पाण्डे पाण्डे नियुक्त भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले पाण्डेलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो।

यसअघि पाण्डेले कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित अंग्रेजी भाषाको पत्रिका द डिप्लोम्याट नेपालका संस्थापक सम्पादकको रुपमा काम गरेका थिए ।

उनीसँग कान्तिपुर दैनिक र द हिमालयन टाइम्समा परराष्ट्र नीति, रक्षा, राजनीतिक विषय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा खेलकुदसम्बन्धी रिपोर्टिङको अनुभव छ । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ सुन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई रोक

परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ सुन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई रोक
बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री : नेपालमा अर्थतन्त्र विकास गर्ने सुनौलो समय आएको छ

बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री : नेपालमा अर्थतन्त्र विकास गर्ने सुनौलो समय आएको छ
चीनमा रहेका नेपालीसँग परराष्ट्रमन्त्रीले भने- हामीलाई तपाईंहरूको साथ चाहिएको छ

चीनमा रहेका नेपालीसँग परराष्ट्रमन्त्रीले भने- हामीलाई तपाईंहरूको साथ चाहिएको छ
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीले दिए जवाफ

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीले दिए जवाफ
भारतबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा जाँदै

भारतबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा जाँदै
परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ : भारतसँग के–के भयो छलफल ?

परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ : भारतसँग के–के भयो छलफल ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित