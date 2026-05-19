परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ : भारतसँग के–के भयो छलफल ?

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- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा गरिएको तीन दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् ।
- भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी तथा अन्तदेशीय डिजिटल भुक्तानी सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा सम्झौता तथा छलफल भएको छ ।
- नेपाल र भारतबीच डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स आदानप्रदान गर्न अन्तदेशीय भुक्तानी सञ्चालन गर्ने र भाषा अनुवाद प्लेटफर्म सहनिर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । तीन दिने भारत भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलको टोलीसँग हिजो भेटघाट गरेको थियो ।
उक्त भेटघाटका क्रममा भएका छलफलका विषयहरूबारे उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ ब्रिफिङ गरेका छन् ।
भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालले के के गरे ब्रिफिङ–
–दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच नेपाल भारत दुईपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भयो ।
–वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटि, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, खेलकुद लगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ठोस छलफल भयो ।
–दुवै पक्षमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं ।
–क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत विचार आदनप्रदान गरियो ।
–दुईपक्षीय परियोजना तथा सहकार्यका पहलहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्नुको साथै तीनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे महत्वपूर्ण छलफल गर्यौं ।
–बैठकका क्रममा तीनवटा संयुक्त घोषणा
–जुन २०३० मा हस्ताक्षर गरिएको एनसीएचएल र एनपीसीआईबीचको समझदारीपत्र अन्तर्गत अन्तदेशीय भुक्तानी (पीटूपी) सञ्चालनको सहमति भएको छ । यसमार्फत नेपाल र भारतमा सहज ढंगबाट डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स आदनप्रदान गर्न सकिन्छ ।
–भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरिएका परियोजनाको भर्चुअल हस्तान्तरण गर्यौं ।
–भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सहनिर्माणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङ, डिजिटल पब्लिक इन्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डियाबीच भाषिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
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