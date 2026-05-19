0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ : भारतसँग के–के भयो छलफल ?

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १९:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा गरिएको तीन दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् ।
  • भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी तथा अन्तदेशीय डिजिटल भुक्तानी सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा सम्झौता तथा छलफल भएको छ ।
  • नेपाल र भारतबीच डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स आदानप्रदान गर्न अन्तदेशीय भुक्तानी सञ्चालन गर्ने र भाषा अनुवाद प्लेटफर्म सहनिर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।

२४ जेठ, काठमाडौं । तीन दिने भारत भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए ।

भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलको टोलीसँग हिजो भेटघाट गरेको थियो ।

उक्त भेटघाटका क्रममा भएका छलफलका विषयहरूबारे उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ ब्रिफिङ गरेका छन् ।

भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालले के के गरे ब्रिफिङ–

–दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच नेपाल भारत दुईपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भयो ।

–वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटि, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, खेलकुद लगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ठोस छलफल भयो ।

–दुवै पक्षमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं ।

–क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत विचार आदनप्रदान गरियो ।

–दुईपक्षीय परियोजना तथा सहकार्यका पहलहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्नुको साथै तीनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे महत्वपूर्ण छलफल गर्‍यौं ।

–बैठकका क्रममा तीनवटा संयुक्त घोषणा

–जुन २०३० मा हस्ताक्षर गरिएको एनसीएचएल र एनपीसीआईबीचको समझदारीपत्र अन्तर्गत अन्तदेशीय भुक्तानी (पीटूपी) सञ्चालनको सहमति भएको छ । यसमार्फत नेपाल र भारतमा सहज ढंगबाट डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स आदनप्रदान गर्न सकिन्छ ।

–भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरिएका परियोजनाको भर्चुअल हस्तान्तरण गर्‍यौं ।

–भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सहनिर्माणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङ, डिजिटल पब्लिक इन्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डियाबीच भाषिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल परराष्ट्रमन्त्री भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लगानी भित्र्याउन नेपालले भियतनाम र रुवान्डाबाट के सिक्ने ?

लगानी भित्र्याउन नेपालले भियतनाम र रुवान्डाबाट के सिक्ने ?
नेपालमा सिभिक सेन्स छैन रे !

नेपालमा सिभिक सेन्स छैन रे !
कविता : डान्स, नेपाल, डान्स !

कविता : डान्स, नेपाल, डान्स !
दोलखाको सरकारी विद्यालयमा चीनको सहयोग, पुस्तकालय स्थापना र खेल सामग्री वितरण

दोलखाको सरकारी विद्यालयमा चीनको सहयोग, पुस्तकालय स्थापना र खेल सामग्री वितरण
संसारकै धनी इलन मस्कको स्टारलिंकलाई नेपालमा किन अवरोध ?

संसारकै धनी इलन मस्कको स्टारलिंकलाई नेपालमा किन अवरोध ?
भारतबाट ल्याउन पाउने सामानको सीमा बढ्यो, अब ५ सयसम्मका ल्याउन पाइने

भारतबाट ल्याउन पाउने सामानको सीमा बढ्यो, अब ५ सयसम्मका ल्याउन पाइने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित