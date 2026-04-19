+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जग्गाधनी पुर्जाको आसमा बसेका सुकुमवासीसँग सरकारले माग्यो सम्पत्ति विवरण

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले मोरङका पालिकाहरूलाई खुला रूपमा विवरण माग गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ साउन ५ गते २०:२९

५ साउन, विराटनगर । सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक गठन भएको सरकारी आयोगमा फारम भरेका सुकुमवासीसँग सरकारले फेरि सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ ।  भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो ।

सरकारले यसअघि सुकुमवासीको फारम भरेकाहरूसँग पुरक फारम भर्न लगाउँदै सम्पत्ति विवरण मागेको हो ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले १७ वटा पालिकालाई पत्रचार गर्दै सुकुमवासीको बैंक खाता, ऋण तथा लेनदेनजस्ता गोप्य विवरण सार्वजनिक रूपमा माग गरेको छ । गत असार २५ गते स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा सात दिनभित्र विवरण संकलन गर्न भनिएको छ ।

जिल्लाको पत्रपछि रतुवामाइ नगरपालिकाले साउन १ गते सूचना जारी गर्दै यसअघि निवेदन दिइसकेका लाभग्राहीलाई साउन ७ गतेभित्र थप विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

समितिले सुकुमवासी परिवारको नाममा रहेको बैंक खाता, शेयर, ऋण तथा लेनदेनको विवरण, सवारी साधन, व्यापार व्यवसाय र अन्य अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको छ ।

जिल्लाको परिपत्रपछि पालिकाहरूले फारम भरिरहेका छन् । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका प्रमुख मोहन तुम्बापाले यसअघि सुकुमवासीको फारम भरेर निस्सा पाएकाहरूसँग वडा कार्यालयमार्फत थप विवरण संकलन भइरहेको बताए ।

‘जिल्लाको परिपत्रपछि वडा मार्फत यसअघि फारम भरेकाहरूको फाइलमा रहने गरी पुरक फारम भरिँदैछ,’ उनले भने, ‘माथिबाटै आएको फरम्याटमा फारम भरिँदैछ ।’

उनका अनुसार २०७७ सालमा धनीपुर्जाका लागि निवेदन दिएकाहरूसँग पुरक फारम भरिँदैछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रिम्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले मोरङका पालिकाहरूलाई खुला रूपमा विवरण माग गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले यसअघि नै भूमि आयोगमा आवश्यक कागजात र विवरण बुझाइसकेका छन् ।

८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, ४० हजार २५३ अव्यवस्थित परिवारसहित ८० हजार परिवारले तत्कालीन भूमि आयोग मोरङमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिएका थिए ।

जग्गाधनी पुर्जा धनीपुर्जा सुकुमवासी
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित