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अध्यागमनको हिरासतबाट चिनियाँ छुटाइदिने भन्दै ठगी गर्ने नै पूर्व एसएसपी र कलाकार

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते २०:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अध्यागमन विभागको हिरासतमा रहेका नौ चिनियाँ नागरिकलाई छुटाइदिने भन्दै ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न तीनजना पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ पर्नेमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एसएसपी गोपालबहादुर गुरुङ र कलाकार नारदप्रसाद खतिवडासहित विक्रमबहादुर थापा रहेका छन्।
  • उनीहरूले चिनियाँ नागरिक छुटाउन ७२ लाख रुपैयाँको सहमति गरी नौ लाख रुपैयाँ पेश्की लिएको प्रहरीले जनाएको छ।

५ साउन, काठमाडौं । अध्यागमन विभागको हिरासतमा रहेका चिनियाँ व्यक्ति छुटाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेहरू सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का पूर्व एसएसपीदेखि चर्चित कलाकारसम्म रहेको खुलेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार दिउँसो ३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–८ सिरिसे घर भएका ३८ वर्षीय बिक्रम बहादुर थापा, नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका–७ का ५९ वर्षीय गोपालबहादुर गुरुङ र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–५ घर भएका ५२ वर्षीय नारदप्रसाद खतिवडा छन् ।

जसमध्ये गोपालबहादुर गुरुङ सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एसएसपी हुन् भने नारदप्रसाद खतिवडा भने कलाकार हुन् ।

अध्यागमनको हिरासतमा रहेका ९ चिनियाँ नागरिकहरू छुटाइदिने भन्दै उनीहरूले ७२ लाखको डिल गर्दै ९ लाख लिएको प्रहरीले बताएको छ ।

अध्यागमन हिरासत
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