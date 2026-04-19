+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा सांसद् अरबिन्द साहको विरोध गरेको आरोपमा निजामुद्दिन अन्सारी हिरासतमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते ७:४५
वायाँबाट– रास्वपा सांसद् अरबिन्द साह र निजामुद्दिन अन्सारी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद् अरबिन्द साहको विरोध गरेको आरोपमा निजामुद्दिन अन्सारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
  • सांसद् साहले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत उजुरी दिएपछि प्रहरीले अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिई अदालत पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
  • अन्सारीले सामाजिक सञ्जालमा सांसद्को कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई कालो मसी दल्ने चेतावनीयुक्त पोस्ट गरेका थिए ।

७ साउन, काठमाडौं । बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद् अरबिन्द साहको विरोध गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।

सांसद् साहले चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका बारा निवासी निजामुद्दिन अन्सारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सांसद् साहले बुधबार उजुरी दिएपछि अन्सारीलाई सोही दिन दिउँसो नियन्त्रणमा लिइएको बारा प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए । उनलाई आज अदालत पेस गरिने एसपी कुँवरले बताए ।

‘अहिले उहाँलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । अब कसुरको प्रकृति हेरेर अदालती प्रक्रियामा अघि बढ्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ,’ एसपी कुँवरले भने ।

उनका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनले घृणा, द्वेष र अफवाह फैलाउने गतिविधिलाई निषेध गरेको छ । ‘उजुरी परेपछि सोही आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ उनले भने ।

अन्सारीले फेसबुकमा सांसद् साहले चुनावी बाचाअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै आक्रामक स्टाटस राखेका थिए । सोही पोस्टका आधारमा साहले उजुरी दिएका हुन् ।

अन्सारीले एक पोस्टमा लेखेका छन्, ‘मेरो ओपन च्यालेन्ज छ । कालो मसी दल्ने कार्यक्रम बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का माननीय अरबिन्द साहलाई जुन ठाउँमा भेटिन्छ, त्यहीँ दल्ने हो । आफ्नो मेनिफेस्टोअनुसार १ प्रतिशत पनि काम नगरेको जनताले खुलासा गरिरहेका छन् ।’

यसअघि पनि उनले अर्को पोस्टमार्फत सांसद् साहलाई प्रश्न गर्दै लेखेका थिए, ‘बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का माननीय अरबिन्द साहज्यू, तपाईं क्षेत्र अनुगमन गर्न आउनुभएको रहेछ भन्ने सुनेको छु । तपाईंले चुनावी घोषणापत्रअनुसार के काम गर्नुभयो ? यदि गर्नुभएको छैन भने कालो मसी दलेर फेरि काठमाडौं पठाउनेछौँ । भरतचोकमा भेट्नुस्, म कालो मसी दल्नेछु । तपाईंलाई मेरो ओपन च्यालेन्ज छ ।’

अन्सारीका एक निकटस्थका अनुसार सांसद् साह निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका बेला उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरे पनि भौतिक रूपमा कुनै विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् ।

‘उसले असन्तुष्टि पोख्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेको हो । नेपाली उसको पहिलो भाषा नभएकाले लेखाइमा केही त्रुटि भएको हुन सक्छ,’ ती निकटस्थले भने, ‘यति लेखेकै आधारमा हिरासतमा लिन आवश्यक थियो र ? अब बोल्न पनि नपाइने भयो ?’

अरबिन्द साह निजामुद्दिन अन्सारी नेपाल प्रहरी रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आज चिया उद्योगीहरुलाई भेट्दै प्रधानमन्त्री बालेन

आज चिया उद्योगीहरुलाई भेट्दै प्रधानमन्त्री बालेन
नास्पाती बोकेको गाडीमा ६५२ किलो गाँजा, ३ जना पक्राउ

नास्पाती बोकेको गाडीमा ६५२ किलो गाँजा, ३ जना पक्राउ
नेपाली युवाको ‘मल्टिनेसनल’ सपना : कन्टेन्ट क्रियटर र ब्रान्डको सेतु बन्दै ‘भिल’

नेपाली युवाको ‘मल्टिनेसनल’ सपना : कन्टेन्ट क्रियटर र ब्रान्डको सेतु बन्दै ‘भिल’
चिनियाँ एआई मोडलले बनायो नयाँ रेकर्ड, गणित ओलम्पियाडमा शतप्रतिशत अंक

चिनियाँ एआई मोडलले बनायो नयाँ रेकर्ड, गणित ओलम्पियाडमा शतप्रतिशत अंक
मधेशको ‘बेस्ट प्रोभिन्स पुलिस अफ द मन्थ’ बने सिरहाका इन्स्पेक्टर विशाल

मधेशको ‘बेस्ट प्रोभिन्स पुलिस अफ द मन्थ’ बने सिरहाका इन्स्पेक्टर विशाल
चीनले युएन पिसकिपिङ फोर्स प्रयोग गरेर जासुसी गरेको अमेरिकी सांसदहरूको आरोप

चीनले युएन पिसकिपिङ फोर्स प्रयोग गरेर जासुसी गरेको अमेरिकी सांसदहरूको आरोप

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित