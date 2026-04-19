राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न आन्तरिक राजस्व विभाग पुगे अर्थमन्त्री

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- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको स्थलगत अनुगमन गरी नयाँ बजेट कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यबारे ब्रिफिङ लिएका छन्।
- अर्थमन्त्री वाग्ले र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले मातहतका देशभरका कर्मचारीहरूलाई राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन्।
- महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विभागको साङ्गठनिक संरचना, कर संकलनको लक्ष्य र तयारीबारे अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका छन्।
७ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको स्थलगत अनुगमन गरी ब्रिफिङ लिएका छन् ।
बिहीबार विभाग पुगेर उनले नयाँ बजेट कार्यान्वयन र बजेटमा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा विभागको तयारीबारे जानकारी लिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले विभाग र मातहतका देशभरका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विभागको साङ्गठनिक संरचना, कर संकलनको लक्ष्य र तयारीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
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