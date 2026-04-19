९ साउन, खोटाङ । खोटाङमा भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले भरुवा बन्दुकसहित साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडा सेखुवाका २८ वर्षीय उर्गेन राई र २४ वर्षका दिपेन राईलाई पक्राउ गरेको हो ।
भरुवा बन्दुक लुकाइछिपाइ राखेको सूचनाको आधारमा शुक्रबार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर निराजन बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनीहरूको साथमा एक थान भरुवा बन्दुक, कागजमा बेरेर राखिएको फलामको पाँच वटा टुक्रा, बारुद जस्तो देखिने कालो रंगको दुई पोका धुलो पदार्थ र तीन थान सलाइका बट्टा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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