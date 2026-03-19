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भरुवा बन्दुकसहित युवक पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते ९:१३

२१ जेठ, धनकुटा । धनकुटामा एक युवक भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परेका छन् ।

धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ९ खुलाल टोलबाट स्थानीय २३ वर्षीय विजय राईलाई एक नाले भरुवा बन्दुकमा छर्रा लोड गरी बोकी हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ रिएको धनकुटा प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका अनुसार बिहीबार अस्थायी प्रहरी पोष्ट बेलहाराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ परेका राईविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक किशोर तामाङले जानकारी दिए । पक्राउ परेका राई माथि जिल्ला अदालत धनकुटाबाट बिहीबार नै ७ दिनको म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक तामाङले जानकारी दिए ।

भरुवा बन्‍दुक
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