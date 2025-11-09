पर्वतको एक वनमा बेवारिसे अवस्थामा ६ थान भरुवा बन्दुक भेटिए

२३ असार, काठमाडौं । पर्वतको एक सामुदायिक वनबाट बेवारिसे अवस्थामा ६ थान भरुवा बन्दुक फेला परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले चलाएको स्वीप अपरेसनका क्रममा मंगलबार पैयूँ गाउँपालिका–६ को बाहुनडाँडा सामुदायिक वनबाट ६ थान अवैध भरुवा बन्दुक फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ती बन्दुक जंगलभित्र लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरी निरीक्षक दिनेश पौडेलले जानकारी दिए ।
ती बन्दुकहरू रितपूर्वक बरामद गरी सुरक्षित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय हुवासमा ल्याएर राखेको उनले बताए ।
हालसम्म २९ थान बेवारिसे भरुवा बन्दुक फेला परेको पर्वत प्रहरीले जनाएको छ ।
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