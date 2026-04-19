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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १८:२६

१० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयसम्बन्धी हामीले भर्खरै प्रकाशित गरेको समाचार त्यहीँभित्रको आधिकारिक सुत्रबाट प्राप्त थियो ।

तर सचिवालय टिममा रहेका भनिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेबारे कुनै ओपचारिक निर्णय नभएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले जानकारी दिएका छन् ।

यसर्थ हामीले उक्त समाचार हटाउने निर्णय गरेका छौं । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्न गएको असरप्रति अनलाइनखबर क्षमायाचना गर्छ ।

 

– सम्पादक

बालेन शाह माधव खनाल सचिवालय
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