१० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयसम्बन्धी हामीले भर्खरै प्रकाशित गरेको समाचार त्यहीँभित्रको आधिकारिक सुत्रबाट प्राप्त थियो ।
तर सचिवालय टिममा रहेका भनिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेबारे कुनै ओपचारिक निर्णय नभएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले जानकारी दिएका छन् ।
यसर्थ हामीले उक्त समाचार हटाउने निर्णय गरेका छौं । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्न गएको असरप्रति अनलाइनखबर क्षमायाचना गर्छ ।
– सम्पादक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4