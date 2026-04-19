‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ को उपाधि दीपिका शर्मालाई

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- अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा आयोजित मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६ को उपाधि पोखराकी दीपिका शर्माले जितेकी छन्।
- प्रतिस्पर्धामा मिसिगनकी अनामिका श्रेष्ठ प्रथम, साउथ क्यारोलाइनाकी अनामिका खड्गी द्वितीय र टेक्सासकी रेश्मा निरौला तृतीय उपविजेता घोषित भएका छन्।
- ग्रान्ड फिनालेमा १६ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेको र विजेताहरूलाई नेपालमा सामाजिक कार्यमा सहभागी गराउने योजना रहेको आयोजक ड्रीम्स युनिभर्सलले जानकारी दिएको छ।
वासिङ्टन डीसी । मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६ को उपाधि दीपिका शर्माले जितेकी छन् । मेरिल्यान्ड राज्यमा बसोबास गर्दै आएकी उनको पुख्यौंली घर नेपालको पोखरा हो ।
प्रथम उपविजेतामा मिसिगनकी अनामिका श्रेष्ठ, द्धितीय उपविजेतामा साउथ क्यारोलाइनाकी अनामिका खड्गी, तृतीय उपविजेता टेक्सासकी रेश्मा निरौला घोषित भए ।
वासिङ्टन डीसीमा आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा उपाधिका लागि १६ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । फिनाले समारोहमा पूर्वमिस नेपाल प्रियंकारानी जोशी, पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल तथा अभिनेत्री नीति शाह, पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्का, कार्यवाहक नेपाली राजदूत शरदराज आरण सहभागी थिए ।
शैलेन्द्र श्रेष्ठ प्रमुख रहेको ड्रीम्स युनिभर्सलले प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । विजेताहरूलाई नेपालमा ल्याएर सामाजिक कार्यमा पनि सहभागी गराइने योजना रहेको जनाइएको छ ।
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