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अमेरिकी डलर साटिदिने भन्दै ५० डलरको नोट देखाएर ४८ लाखभन्दा बढी ठगी

डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार डुम्जनले विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिकी ५० डलरको नोट देखाइ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग ४८ लाखभन्दा बढी ठगी गरेका थिए । 

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कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ साउन १० गते २१:५६

१० साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । अमेरिकी डलर सस्तोमा उपलब्ध गराइ नेपाली रुपैयाँ साटिदिने प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे ३ का २६ वर्षीय सुनिल डुम्जन छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सूचना अधिकारी डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार डुम्जनले विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिकी ५० डलरको नोट देखाइ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग ४८ लाखभन्दा बढी ठगी गरेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार डुम्जनले गत चैत्र ३ मा पर्ने नगरकोट जंगलमा ५० डलरको नोट देखाइ ५ हजार डलर दिन्छु भनेर एक व्यक्तिबाट ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको, असार ५ गते बनेपा–३ मा रहेको शशीपानी जंगल क्षेत्रमा अर्को व्यक्तिबाट ५५ हजार डलर दिन्छु भनेर २३ लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको र असार ६ गते बनेपा–१ रानीकोट जंगलमा २० हजार डलर दिन्छु भनी २० लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको आरोप छ ।

प्रहरीका अनुसार अभियुक्तले विभिन्न मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी योजनाबद्ध रूपमा सर्वसाधारणलाई सम्पर्क गरेर आर्थिक प्रलोभनमा पारी ठगी गर्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा घटनामा प्रयोग भएको टीभीएस स्कुटर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कपडा, कापी तथा नगद २३ हजार ६० रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार पक्राउ परेका डुम्जनविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अमेरिकी डलर
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

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