गुल्मीमा ग्याँस बोकेको बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते

११ साउन, गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-४ जैसिथोक खहरेस्थित तम्घास-पुर्कोटदह सडक खण्डमा ग्याँस सिलिन्डर बोकेको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन् ।
घाइतेमध्ये एकजनाको अवस्था मध्यम रहेकाले थप उपचारका लागि पाल्पा रिफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी ) वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका अनुसार बिहान करिब ८ बजे तम्घासबाट पुर्कोटदहतर्फ जाँदै गरेको ग३च ४५१८ नम्बरको एलपीजी ग्याँस सिलिन्डर बोकेको डबल क्याप बोलेरो सडकबाट करिब १५ मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा मालिका गाउँपालिका–३ काउले निवासी ३२ वर्षीया सीता थापाको अनुहारमा चोट लागेको छ । उनको अवस्था मध्यम रहेकाले जिल्ला अस्पताल तम्घासमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि पाल्पा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८ निवासी २४ वर्षीय गौतम लोको बाँया हातमा चोट लागेको छ भने लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका–६ निवासी २६ वर्षीय अविलाल राउतको निधार र ढाडमा सामान्य चोट लागेको छ।
उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ । गाडीमा सवार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११ निवासी ४० वर्षीय कृष्ण दाहाल भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनाको समयमा बोलेरोमा चालकसहित पाँच जना सवार थिए । चालक ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१ निवासी २६ वर्षीय विशाल सापकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दुर्घटनाग्रस्त गाडी घटनास्थलमै रहेको र दुर्घटनाको कारणबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
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