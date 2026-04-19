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बैतडीमा घाँस काट्ने क्रममा ढुंगाले लागेर महिलाको मृत्यु   

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रासस रासस
२०८३ साउन ११ गते १४:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–२ मा घाँस काट्ने क्रममा माथिबाट खसेको ढुंगा लागेर २२ वर्षीया अस्मिता भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले घटनाको पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

११ साउन, बैतडी । बैतडीमा घाँस काट्ने क्रममा ढुंगा लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा दशरथचन्द नगरपालिका–१ की २२ वर्षीया अस्मिता भट्ट रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज बिहान करिब ९ः३० बजे सुर्नया गाउँपालिका–२ कैलडाँडा क्षेत्रमा घाँस काटिरहेका बेला माथिबाट खसेको ढुंगा लागेर भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

महिलाको मृत्यु
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

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