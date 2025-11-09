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जनकपुरको धनुषा अस्पतालमा महिलाको मृत्यु, अवस्था तनावग्रस्त

गर्भमा मृत्यु भएका आठ महिने शिशु निकाल्न सोमबार भर्ना भएकी सिरहाको सिरहा नगरपालिका-२१ लग्डीगोठकी २३ वर्षीया कल्याणी पासवानको बुधबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते २१:३८

२४ असार, जनकपुरधाम । जनकपुरको धनुषा अस्पतालमा महिलाको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ । गर्भमा मृत्यु भएका आठ महिने शिशु निकाल्न सोमबार भर्ना भएकी सिरहाको सिरहा नगरपालिका-२१ लग्डीगोठकी २३ वर्षीया कल्याणी पासवानको बुधबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

मृतकका पति सतेन्द्र पासवानका अनुसार भर्ना भएपछि अस्पतालले मृतक शिशु औषधि सेवनपश्चात समान्य तरिकाबाट बाहिर निस्किने अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा.स्वति जयसवालले आश्वासन दिएकी थिइन् ।

शल्यक्रिया गरी निकालीदिन आग्रह गरेपनि अस्पतालले पर्खिन भन्यो । बुधबार बिहान १० बजेतिर कल्याणीको पेटमा रहेको मृतक शिशु समान्य तरिकाबाटै निस्कियो । तर, त्यसपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि आमाको अवस्था जटिल भयो । रक्तश्राव रोक्न प्रयास गर्दा नरोकिएपछि अस्पतालले रगत पनि चढाएको थियो ।

त्यसपछि पनि स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुनुको साँटो झन झन बिग्रिएपछि दिउँसो २ बजे अस्पतालले आफैले एम्बुलेन्समा राखेर थप उपचारको लागि भन्दै विराटनगर पठाउँदा बाटामै मृत्यु भएको मृतकका पति सतेन्द्रको भनाइ छ ।

अस्पतालमा परिवारजनसँग समन्वय नै नगरी घटना ढाकछोप गर्न र जवाफदेहीबाट पन्छिन एम्बुलेन्समा राखेर विराटनगर रिफर गरेको आफन्त विद्या पासवानको आरोप छ ।

‘एम्बुलेन्समा हतारहतार हाल्यो । हामीसँग सल्लाह पनि गरेनन् । त्यतिबेला कल्याणी बेहोस् थिइन् । उनका पति पनि बाहिर थिए । अस्पताले घटना टार्न नै यो विधि अपनाएको छ । लापरबाही गरेको छ’, विद्याले भनिन् ।

आफ्नो पटक–पटक आग्रहपश्चात पनि समान्य तरिकाबाट शिशु निस्किने डा. स्वतिको हठले आफ्नी पत्नीको ज्यान गएको सतेन्द्रको दाबी छ ।

‘मैले धेरैपटक आग्रह गरेँ । अप्रेसन गरेर मृतक बच्चा निकालिदिनुस् । तर डाक्टरले केही हुँदैन । सात दिनसम्म पनि मृतक बच्चा औषधि उपचारले आफै निस्किनसक्छ भनेर ग्यारेन्टी नै लिनुभयो,’ उनले भने, ‘तर आज त्यसैकारण अकालमै मेरी श्रीमतीको ज्यान गयो ।’

उनले उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक र अस्पतालाई कारबाहीसँगै क्षतिपुर्तिको माग गरेका छन् । मृतकको आफन्तले अस्पतालमा तोडफोडको प्रयास गरेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ । अहिले बाक्लो मात्रामा त्यहाँ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मृतकका आफन्त तथा परिवार अस्पतालबाहिर धर्नामा बसेका छन् ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. स्वति जयसवालले भने कुनै लापरबाही नभएको दाबी गरिन् । ‘उपचारमा कुनै लापबराही भएको छैन । शिशु नर्मल निस्कियो । रक्तश्राव धेरै भएर मृत्यु भएको हो । यस्तो सर्जरीपछि पनि हुनसक्छ’, उनले भनिन् ।

अवस्था असहज भएपछि मात्र सुवधासम्पन्न अस्पतालमा लग्न परिवारसँगको समन्वयमै रेफर गरेको उनको दाबी छ ।

धनुषा अस्पताल महिलाको मृत्यु
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