डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन

११ साउन, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् ।
बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत डा. केसीका मागबारे वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो ।
उक्त टोलीसँगको सहमतिपछि डा. केसीले अनशन तोडेका हुन् ।
उनले गौमुल गाउँपालिका –२ बस्ने चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएका हुन् । सोही अस्पतालमा बिरामी कुरुवा बसेका धामीको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडेका हुन् । धामी ८ वर्षीय बिरामी सुदिप कोइरालाका भिनाजु हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4