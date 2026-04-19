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डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन

सोही अस्पतालमा बिरामी कुरुवा बसेका धामीको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडेका हुन् । धामी ८ वर्षीय बिरामी सुदिप कोइरालाका भिनाजु हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते २१:०४

११ साउन, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् ।

बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत डा. केसीका मागबारे वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो ।

उक्त टोलीसँगको सहमतिपछि डा. केसीले अनशन तोडेका हुन् ।

उनले गौमुल गाउँपालिका –२ बस्ने चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएका हुन् । सोही अस्पतालमा बिरामी कुरुवा बसेका धामीको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडेका हुन् । धामी ८ वर्षीय बिरामी सुदिप कोइरालाका भिनाजु हुन् ।

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