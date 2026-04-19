+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भरतपुर बाइपास सडक विस्तारको ठेक्का तोडियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते ६:१२
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर । फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले भरतपुर बाइपास सडक विस्तारको काम नगरेपछि गौरी पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का तोडेको छ।
  • निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण २०७३ सालमा सम्झौता भएको १२ करोड ८१ लाख ८२ हजारको आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन।
  • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएपछि कार्यालयले कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै ठेक्का तोडेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

१२ साउन, चितवन । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले ‘भरतपुर बाइपास रोड’ विस्तारको ठेक्का तोडेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो । बाइपास रोड बिस्तारको ठेक्का गौरी पार्वती निर्माण सेवा काठमाडौंले पाएको थियो ।

पटक पटक म्याद थप र ताकेता गर्दा पनि सो कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले अन्तिमपटक २०८२ साल कात्तिक ११ गते ‘ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ?’ भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर सो अवधिभित्र पनि सन्तोषजनक जवाफ नपाएपछि यही २०८३ साल साउन ४ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको जानकारी कार्यालयले आज गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना निकालेर दिएको हो ।

सम्बन्धित कम्पनीलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि तोकिएको समयभित्र काम पूरा नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (७) समेतको आधारमा ठेक्का तोडिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कार्यालयले कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै आगामी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

चितवन भरतपुर बाइपास रोड सडक डिभिजन कार्यालय चितवन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित