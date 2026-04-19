भरतपुर बाइपास सडक विस्तारको ठेक्का तोडियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले भरतपुर बाइपास सडक विस्तारको काम नगरेपछि गौरी पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का तोडेको छ।
- निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण २०७३ सालमा सम्झौता भएको १२ करोड ८१ लाख ८२ हजारको आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएपछि कार्यालयले कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै ठेक्का तोडेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
१२ साउन, चितवन । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले ‘भरतपुर बाइपास रोड’ विस्तारको ठेक्का तोडेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो । बाइपास रोड बिस्तारको ठेक्का गौरी पार्वती निर्माण सेवा काठमाडौंले पाएको थियो ।
पटक पटक म्याद थप र ताकेता गर्दा पनि सो कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले अन्तिमपटक २०८२ साल कात्तिक ११ गते ‘ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ?’ भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
तर सो अवधिभित्र पनि सन्तोषजनक जवाफ नपाएपछि यही २०८३ साल साउन ४ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको जानकारी कार्यालयले आज गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना निकालेर दिएको हो ।
सम्बन्धित कम्पनीलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि तोकिएको समयभित्र काम पूरा नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (७) समेतको आधारमा ठेक्का तोडिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालयले कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै आगामी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4