चितवन र मुगुमा महिलाका शव भेटिए

४ साउन, चितवन । चितवन र मुगुमा महिलाका शव फेला परेका छन् ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–८ स्थित बुढी राप्ती नदीको दोभानमा अन्दाजी ३५–४० वर्षीया महिलाको शव भेटिएको हो ।
उनको सनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
यसैगरी मुगुको सोरु गाउँपालिका ५ नेरघाट नजिक कर्णाली नदी किनारमा एक महिलाको शव फेला परेको छ । हिजो साँझ करिब साढे सात बजे अन्दाजी ३०/३५ वर्षीया महिलाको शव फेला परेको हो । उनको पनि सनाखत हुन बाँकी छ ।
चितवन र मुगुका यी दुवै घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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