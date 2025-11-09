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चितवन र मुगुमा महिलाका शव भेटिए

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते ८:०९
सांकेतिक फोटो

४ साउन, चितवन । चितवन र मुगुमा महिलाका शव फेला परेका छन् ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–८ स्थित बुढी राप्ती नदीको दोभानमा अन्दाजी ३५–४० वर्षीया महिलाको शव भेटिएको हो ।

उनको सनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

यसैगरी मुगुको सोरु गाउँपालिका ५ नेरघाट नजिक कर्णाली नदी किनारमा एक महिलाको शव फेला परेको छ । हिजो साँझ करिब साढे सात बजे अन्दाजी ३०/३५ वर्षीया महिलाको शव फेला परेको हो । उनको पनि सनाखत हुन बाँकी छ ।

चितवन र मुगुका यी दुवै घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

चितवन मुगु
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