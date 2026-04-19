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अदुवाको भाउ ६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो, किलोको कति ?

तथ्यांक अनुसार एक महिना अवधिमा अदुवाको भाउ ६२ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १२:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा अदुवाको थोक मूल्य ६२ प्रतिशतले बढेको छ।
  • असार १२ गते प्रतिकिलो औसत १३२ रुपैयाँमा कारोबार भएको अदुवा साउन १२ गतेसम्म आइपुग्दा २१५ रुपैयाँ पुगेको छ।
  • बजारमा अदुवाको थोक मूल्य न्यूनतम २०० देखि अधिकतम २३० रुपैयाँसम्म कायम भएको समितिले जनाएको छ।

१२ साउन, काठमाडौं । बजारमा अदुवाको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले अदुवाको भाउ उकालो लागेको देखाएको हो ।

तथ्यांक अनुसार एक महिना अवधिमा अदुवाको भाउ ६२ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

१२ असारमा अदुवा प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम १ सय २० देखि अधिकतम १ सय ४० र औसत १ सय ३२ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

१२ साउनमा आइपुग्दा अदुवाको भाउ औसत ८३ रुपैयाँले बढेर प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २ सयदेखि अधिकतम २ सय ३० र औसत २ सय १५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

अदुवा भाउ
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