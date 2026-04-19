+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दलीय सहमतिमा काम गर्ने प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको प्रतिबद्धता

मंगलबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षसँग समन्वय र संवादलाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १४:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले निर्वाचन आयोगको गरिमा जोगाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग निष्पक्ष तथा तटस्थ भूमिकामा रही सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
  • वाग्लेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र मतदाता शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।
  • विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्दै उपयुक्त मतदान प्रणाली विकास गर्ने विषय उनको प्राथमिकतामा छ ।

१२ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र सहमतिका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षसँग समन्वय र संवादलाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा वाग्लेले भने, ‘निर्वाचन सम्वन्धी विषयमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता, र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रही कार्यसम्पादन गर्नेछु।’

साथै नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, विधिको शासन र सुशासनप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरेका छन्।

उनले निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता तथा अन्य सरोकारवालासँग निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

आयोगलाई सक्षम, सुदृढ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा विकास गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, विश्वसनीय, मितव्ययी र सर्वस्वीकार्य बनाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले बताए।

प्रस्तुतिमा उनले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी निष्पक्षता, इमानदारी र उत्तरदायित्वका साथ पूरा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वाग्लेले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिलाई विशेष महत्व दिने बताएका छन्।

निर्वाचन प्रक्रियामा देखिने समस्या समाधान तथा आवश्यक सुधारका लागि सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।

सुनुवाइ समितिमा उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक क्षमता र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्दै उपयुक्त मतदान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्।

त्यस्तै, निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, मतदाता नामावलीलाई थप अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउने, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन्।

दलीय सहमति प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई प्रश्न- दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ?

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई प्रश्न- दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ?
कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण आयोजना गर्ने

कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण आयोजना गर्ने
आजको विद्यालय केवल पाठ पढाउने ठाउँ होइन

आजको विद्यालय केवल पाठ पढाउने ठाउँ होइन
सुनसरी घटना छानबिन गर्न बनेको समितिमा को-को छन् ?

सुनसरी घटना छानबिन गर्न बनेको समितिमा को-को छन् ?
फुटबलमा डेब्यू गर्दै टाइगर श्रोफ, मुम्बे एफसीको टोलीमा समावेश

फुटबलमा डेब्यू गर्दै टाइगर श्रोफ, मुम्बे एफसीको टोलीमा समावेश
प्रोत्साहन भत्तामा शिक्षकको संशय, सरकारको प्रश्न- किन फैलाइँदै छ अफवाह ?

प्रोत्साहन भत्तामा शिक्षकको संशय, सरकारको प्रश्न- किन फैलाइँदै छ अफवाह ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित