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सभामुखलाई प्रतिपक्षीले भने : संसद्‌लाई मर्यादित बनाउने भूमिका सत्तापक्षकै धेरै हुन्छ

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षकै भूमिका धेरै हुनेबारे सभामुख डीपी अर्यालको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १४:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
  • सभामुख डीपी अर्यालसँगको भेटमा उनले प्रतिपक्षीको प्रश्नमा सत्तापक्षले तत्काल जवाफ दिने परिपाटी अन्त्य गर्न आग्रह गरे।
  • उनले सरकारले संसद्लाई आवश्यक बिजनेश नदिएको र साउन १४ को बैठकका लागि विधेयक दर्ता नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।

१२ साउन, काठमाडौं । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षकै भूमिका धेरै हुनेबारे सभामुख डीपी अर्यालको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा दलहरूको भूमिका कसरी प्रभावकारीब नाउन सकिन्छ भन्नेबारे सभामुख डीपी अर्यालले डाकेको बैठकमा सहभागी भएर निस्किनेक्रममा दुलालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले विपक्षी दलका सांसदले बोलेको विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरूले तत्कालै सरकारको तर्फबाटै जवाफ दिएझैँ अभिव्यक्ति दिने परिपाटी अन्त्य गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि बताए ।

‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षकै भूमिका धेरै हुन्छ प्रतिपक्षीको भन्दा,’ उनले भने, ‘एक सांसदले बोलेको विषयमा अर्का सांसदले जवाफ दिनु राम्रो नहुने भनेर आज सभामुखलाई भनेका छौं ।’

त्यस्तै सरकारले सदनलाई बिजनेश नदिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । साउन १४ गतेबाट प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ तर अहिलेसम्म विधेयक दर्ता नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानार्षण गराउन सभामुखलाई आग्रह गराइएको बताए ।

युवराज दुलाल
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