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- मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ४.६४ अंकले घटेर २६९६ अंकमा कायम भएको छ ।
- आज ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा कम हो ।
- बजारमा १६५ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ९९ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १३ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
१२ साउन, काठमाडौं । अघिल्लो कारोबार दिन ३३.२८ अंक घटेको सेयर बजार मंगलबार ४.६४ अंक घटेको छ । यो कमीसँगै बजारको परिसूचक नेप्से २६९६ अंकमा झरेको छ, अघिल्लो दिन २७०१ अंकमा थियो ।
दिनभर बजार उतारचढावमै रह्यो । १२ : १० बजे कारोबार अवधिभरको न्यूनतम अंक २६८१ मा बजार झरेको थियो । कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ६ अर्ब ७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ४२ करोडको भयो ।
आज ९९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६५ को घट्यो भने १३ को स्थिर रह्यो । सबै समूहगत सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । चार समूहगत सूचक बढे ।
फाइनान्स ०.०६, होटल तथा पर्यटन ०.१८, व्यापार ०.७४ र जलविद्युत् ०.१५ प्रतिशत बढे । बैंकिङ ०.०७, विकास बैंक ०.१९, लगानी ०.७९, जीवन बीमा ०.५८, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२६, माइक्रोफाइनान्स ०.१३, निर्जीवन बीमा ०.२४ तथा अन्य ०.८० प्रतिशत घटे ।
हालै सूचीकृत भएको नयाँ कम्पनी एभरेस्ट कलरको मूल्य १५ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै याम्बलिङ हाइड्रोपावरको ४.३९, सिर्जनशील लघुवित्तको २.९९, सानीगढ हाइड्रोको २.८८ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको मूल्य ६.०७, धौलागिरि लघुवित्तको ३.४२, पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावरको २.७५ प्रतिशत मूल्य घट्यो । आज रकमका आधारमा धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा सेन्ट्रल फाइनान्स, रिडी पावर, सोलु हाइड्रोपावर, ग्लोबल आईएमई बैंक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छन् ।
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