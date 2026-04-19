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ससुरालीमै श्रीमतीको हत्या प्रयास गरेको आरोपमा युवक पक्राउ

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अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८३ साउन १२ गते १६:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा श्रीमतीको हत्या प्रयास गरेको आरोपमा २१ वर्षीय बसन्ता बैठा धोबीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • आरोपितले १८ वर्षीया श्रीमती चिन्ता देवीलाई कुटपिट गरी साडीको पासो लगाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले भने, 'घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।'

१२ साउन, सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा श्रीमतीको हत्या प्रयास गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा धनकौल गाउँपालिका–१ शेखौना निवासी २१ वर्षीय बसन्ता बैठा धोबी रहेका छन् । उनले हिजो सोमबार राति करिब ८ बजे बागमती नगरपालिका–५ टेकानीस्थित ससुरालीमा आफ्नी १८ वर्षीया श्रीमती चिन्ता देवीमाथि कुटपिट गरी साडीको पासो लगाएर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोप रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाका क्रममा बहिनी नाता पर्ने १० वर्षीया कुसुम कुमारीले उक्त दृश्य देखेपछि तत्काल परिवारका सदस्यलाई खबर गरेकी थिइन् । त्यसपछि आफन्तले समयमै पासो फुकालेर चिन्ता देवीको उद्धार गरेका थिए ।

घटनापछि प्रहरी चौकी राजघाटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घाइतेलाई उपचारका लागि बागमती मोडेल अस्पताल, कर्मैयामा पुर्‍याएको थियो । प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि उनलाई वीरगञ्ज रिफर गरिएको थियो । हाल रौतहटको गरुडास्थित बेटर नेपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एवं डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले आरोपित बसन्ता बैठा धोबीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘श्रीमाथि कुटपिट गरी साडीको पासो लगाएर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले तत्काल उद्धार र पक्राउको काम गरेको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ डीएसपी गौतमले भने ।

पक्राउ सर्लाही
लेखक
अमलेश शर्मा

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