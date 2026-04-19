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बाँकेमा सशस्त्रका हवल्दार आफ्नै कोठामा मृत भेटिए

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १४:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाँकेको नरैनापुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा कार्यरत ३८ वर्षीय हवल्दार घनश्याम ढकाल मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
  • कैलाली घर भएका ढकाल आफ्नो सुत्ने कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।

१३ साउन, काठमाडौं । बाँकेको नरैनापुर–४ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म, ब्यारेकमा एक हवल्दार मृत भेटिएका छन् ।

कैलाली जिल्ला गौरीगङ्गा नगरपालिका– ५ चौमाला घर भएका ३८ वर्षीय घनश्याम ढकाल मृत भेटिएका हुन् ।

उनी आफू सुत्ने कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

बाँके मृत
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