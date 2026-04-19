+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुनसरीमा सेनाको हवाई गस्ती

सुनसरीमा नेपाली सेनाले हवाई गस्ती गरेको छ । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज र आसपासको अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि सेनाले हवाई गस्ती गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १६:१४
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा तनावपूर्ण स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेनाले बुधबार हवाई गस्ती गरेको छ।
  • सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सुनसरी क्षेत्र अहिले शान्त रहेको र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सेना खटिएको बताए।
  • झडपमा परी एक जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । सुनसरीमा नेपाली सेनाले हवाई गस्ती गरेको छ । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज र आसपासको अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि सेनाले हवाई गस्ती गरेको हो ।

सुरक्षा अवस्था र वस्तुस्थिति बुझ्न सेनाले आफ्नो तर्फबाट गस्ती गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए । उनका अनुसार बुधबार अहिलेसम्म सुनसरी क्षेत्र शान्त रहेको छ ।

कर्फ्यु आदेश जारी भएसँगै नेपाली सेना परिचालन भएर फिल्डमा खटिएको थियो । बुधबार हवाई गस्ती पनि गरेसँगै पैदल र हवाई दुवैमार्फत सेनाले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।

यता प्रहरीले पनि ड्रोनमार्फत कप्तानगञ्जको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको छ ।

देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको विवादपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट कप्तानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको आइतबार राति मृत्य भयो ।

एउटा पक्षले झण्डा नहटाएको र अर्को पक्षले चर्को आवाजमा डिजे बजाएको विषयमा विवाद हुँदा दुई समूहबीच झडप भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा हवाई फायर गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको दाबी सुरक्षा निकायको छ ।

एक जनाको मृत्यु र ९ सर्वसाधारण घाइते भएपछि तनाव बनेको सुनसरी मंगलबार साँझ फेरि झडपमा परिणत भएको थियो । मंगलबार तोडफोड, आगजनी, झडप भएको सुनसरी अहिले भने शान्त बन्दै गएको बताइएको छ ।

नेपाली सेना सुनसरी तनाव सेनाको हवाई गस्ती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिन्दू-मुस्लिम साथीहरूलाई नम्र निवेदन

हिन्दू-मुस्लिम साथीहरूलाई नम्र निवेदन
कर्फ्यु उल्लंघन भएपछि सुनसरीको कप्तानगञ्जका सडकमा सेना

कर्फ्यु उल्लंघन भएपछि सुनसरीको कप्तानगञ्जका सडकमा सेना
प्रदीप अधिकारीकी पत्नीमाथि अनुसन्धान गर्न जंगी अड्डामा अख्तियारको पत्राचार

प्रदीप अधिकारीकी पत्नीमाथि अनुसन्धान गर्न जंगी अड्डामा अख्तियारको पत्राचार
नेपाली सेनामा नयाँ इतिहास : तीनै पुस्ता ‘रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्ट’ बाट दीक्षित

नेपाली सेनामा नयाँ इतिहास : तीनै पुस्ता ‘रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्ट’ बाट दीक्षित
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
एमालेको प्रश्न- नेपाली सेना केका लागि हो सरकार ?

एमालेको प्रश्न- नेपाली सेना केका लागि हो सरकार ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित