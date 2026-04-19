सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

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- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा केहीबेर अघिबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।
- यो बैठक नियमित प्रकृतिको रहेको बताइएको छ।
१३ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केहीबेर अघिबाट बैठक बसिरहेको हो ।
यो बैठक नियमित हो ।
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