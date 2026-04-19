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सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १६:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा केहीबेर अघिबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।
  • यो बैठक नियमित प्रकृतिको रहेको बताइएको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केहीबेर अघिबाट बैठक बसिरहेको हो ।

यो बैठक नियमित हो ।

मन्त्रिपरिषद्
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