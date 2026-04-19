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इन्जिनियर चौधरीविरुद्ध २ करोड २६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

उनले दुई करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रूपैयाँ ३६ पैसा अवैध आम्दानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरका इन्जिनियर शैलेन्द्र कुमार चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
  • चौधरीले दुई करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रूपैयाँ ३६ पैसा बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ।
  • गैरकानुनी सम्पत्ति परिवारको नाममा समेत रहेको पाइएपछि अख्तियारले इन्जिनियर चौधरी र उनकी श्रीमती अर्पना कुमारीविरुद्ध समेत आरोपपत्र दायर गरेको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरका इन्जिनियर शैलेन्द्र कुमार चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनले दुई करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रूपैयाँ ३६ पैसा अवैध आम्दानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

इन्जिनियर चौधरी सुरू नियुक्ति भएको मिति २०६५ पुस ११ गतेदेखि सम्पत्ति विवरण फाराम भरी आयोगमा बुझाएको मिति २०८२ असार २९ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी अख्तियारले जाँच गरेको थियो।

जाँच अवधिमा उनको पारिश्रमिक लगायत एकाघर सदस्यहरूको वैधानिक आम्दानी दुई करोड ७२ लाख ५५ हजार ७६६ रूपैयाँ छ पैसा देखिएको र सो अवधिको कुल व्यय (खर्च तथा लगानी समेत) चार करोड ९८ लाख ६८ हजार ८८९ रूपैयाँ ४२ पैसा देखिएकोले दुई करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रूपैयाँ ३६ पैसाको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारको ठहर छ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति परिवारको नाममा समेत रहेको देखिँदा चौधरी र उनकी श्रीमती अर्पना कुमारी उपरसमेत आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियार
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