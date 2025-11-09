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अख्तियार र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १६:१७

२५ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् ।

त्यसैगरी सभामा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ पनि पेश गरिएको छ ।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमले पेश गरेकी हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियार वार्षिक प्रतिवेदन
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