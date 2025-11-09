उत्तर कोरियाली प्रधानमन्त्री चीन जाँदै

२५ असार, काठमाडौं । उत्तर कोरियाली प्रिमियर पाक थाई-सोङ शुक्रबार चीन प्रस्थान गर्दै छन्। उनी दुई देशबीचको मैत्री सन्धि स्थापना भएको वर्षगाँठ मनाउन तीन दिने भ्रमणका लागि त्यहाँ जान लागेका हुन्। यो भ्रमणले यी दुई परम्परागत मित्र राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार आउँदै गरेको अर्को संकेत दिन्छ।
यस वर्ष चीन-उत्तर कोरिया मैत्री, सहयोग र पारस्परिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६५औँ वर्षगाँठ परेको छ। यो सम्झौता बेइजिङको एकमात्र औपचारिक रक्षा सम्झौता हो। पाकले यस भ्रमणमा पार्टी र सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बिहीबार यस विषयमा जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार, चीन र उत्तर कोरिया परम्परागत रूपमा असल मित्र एवं छिमेकी देश हुन्। चीन र उत्तर कोरियाको सम्बन्धलाई कायम राख्नु कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको अडिग रणनीतिक नीति रहँदै आएको छ। उनले यस सम्बन्धलाई सुदृढ र विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।
माओले बेइजिङ प्योङयाङसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताइन्। उनका अनुसार चीन रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउन चाहन्छ। यसका साथै दुई देशबीचको आदानप्रदान र सहयोगलाई गहिरो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। चीन र उत्तर कोरियाबीचको परम्परागत मित्रता र सहयोगी सम्बन्धको विकासलाई निरन्तर अगाडि बढाउने योजना रहेको माओले उल्लेख गरिन्।
पाक उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टी अफ कोरियाको पोलिटब्युरो प्रेसिडियममा पनि छन्। उनको यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको प्योङयाङको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण भएको केही हप्तापछि हुन लागेको हो।
सीले गत महिना उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका थिए। यो भ्रमण यस वर्ष उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो। उनी सात वर्षमा पहिलोपटक उत्तर कोरिया गएका हुन्। दुवै पक्षले यस भ्रमणलाई द्विपक्षीय सहयोगको नयाँ युगका लागि एक महत्वपूर्ण सहमति भनेका छन्। यस भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाएको छ।
बैठकका क्रममा सीले पारस्परिक सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले यसका लागि अटल भएर लाग्ने वाचा गरे।
जवाफमा उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले बेइजिङसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको प्रशंसा गरे। उनले यस सम्बन्धलाई आफ्नो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मिसनका रूपमा व्याख्या गरे।
दुवै नेताले वर्कर्स पार्टीको सेन्ट्रल क्याडर्स ट्रेनिङ स्कुलको नयाँ क्याम्पसको भ्रमण गरे। यो विद्यालय अधिकारीहरूका लागि सर्वोच्च एकेडेमी हो। उनीहरूले चीन-उत्तर कोरिया मैत्री टावरमा पुष्पगुच्छासहित श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरे। यो स्मारक कोरियाली युद्धमा लडेका चिनियाँ सैनिकहरूको सम्मानमा निर्माण गरिएको हो।
चिनियाँ प्रिमियर लि छ्याङले गत वर्ष अक्टोबरमा उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका थिए। उनी उत्तर कोरियाको सत्तारुढ पार्टीको ८०औँ वर्षगाँठको उत्सवमा सहभागी भएका थिए। त्यो भ्रमण किम बेइजिङ गएको एक महिनापछि भएको थियो। किम दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको ८०औँ वर्षगाँठको विशेष कार्यक्रममा भाग लिन बेइजिङ गएका थिए।
यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा आएको स्पष्ट सुधारलाई देखाउँछ। महामारीको समयमा सीमाना बन्द भएपछि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको थियो। प्योङयाङले हालै मस्कोसँग सैन्य सहयोग बढाएपछि पनि सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको थियो।
उत्तर कोरियाले युक्रेनसँगको युद्धमा रुसलाई मद्दत गर्न आफ्ना सैनिकहरू पठाएको छ। त्यसको बदलामा उत्तर कोरियाले केही उन्नत सैन्य प्रविधि प्राप्त गरेको रिपोर्टहरूले जनाएका छन्।
यद्यपि, चीन अझै पनि उत्तर कोरियाको आर्थिक जीवनरेखा बनेको छ। विश्लेषकहरूले यस कुराको पुष्टि गरेका छन्।
चीन र उत्तर कोरियाबीचको दुईतर्फी व्यापार गत अप्रिलमा बढेर २.२५ बिलियन युआन अर्थात् ३३० मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो व्यापार सन् २०१७ को अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्र संघले व्यापक प्रतिबन्ध लगाएपछिको सबैभन्दा उच्च स्तर हो।
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