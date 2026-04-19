जंगली च्याउ खाँदा काभ्रेमा पति–पत्नी बेहोस

१३ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिका–८ खटारमा जंगली च्याउ खाँदा एक दम्पती बेहोस भएका छन् । बेहोस हुनेमा स्थानीइ ४९ वर्षीय बलबहादुर दनुवार र उनकी ५१ वर्षीय पत्नी बेली दनुवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सूचना अधिकारी डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार बुधबार दिउँसो उनीहरूले आफ्नै घरमा जंगली च्याउ खाएका थिए । च्याउ खाएपछि अस्वस्थ भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल लगिएको थियो ।
दुवै जना बेहोस अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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