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जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १०:१४

१४ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय समितिको बैंठक बस्दैछ ।

ललितपुरको बालकुमारीमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा पार्टी समायोजनको विषयमा छलफल हुने उपाध्यक्ष मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जानकारी दिए ।

लोसपा र जसपा नेपाल एकता भएपछि त्यसपछिका कतिपय समायोजनको काम बाँकी रहेको छ । यादवका अनुसार यही विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो ।

यसबाहेक आन्तरिक र समसामयिक विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

यी दुई दलबीचको एकतालाई निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०८३ मै मान्यता दिइसकेको छ । तर पार्टी  संरचनामा समायोजनका कतिपय विषय बाँकी छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
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