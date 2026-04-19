जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

१४ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय समितिको बैंठक बस्दैछ ।
ललितपुरको बालकुमारीमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा पार्टी समायोजनको विषयमा छलफल हुने उपाध्यक्ष मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जानकारी दिए ।
लोसपा र जसपा नेपाल एकता भएपछि त्यसपछिका कतिपय समायोजनको काम बाँकी रहेको छ । यादवका अनुसार यही विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो ।
यसबाहेक आन्तरिक र समसामयिक विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
यी दुई दलबीचको एकतालाई निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०८३ मै मान्यता दिइसकेको छ । तर पार्टी संरचनामा समायोजनका कतिपय विषय बाँकी छन् ।
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