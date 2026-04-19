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बाँदर आतंक र गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न दुलालको माग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न र बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
  • दुलालले पशुपति महास्नान गुठीको नाममा रहेका झन्डै १२ सय रोपनी जग्गाका कारण सिन्धुपाल्चोकका २२ हजार घरधुरी किसानहरू लामो समयदेखि अन्यायमा परेको उल्लेख गर्नुभयो।
  • प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले किसानले बाँदर धपाउनै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै बाँदर नियन्त्रण कृषि क्षेत्रका लागि अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो।

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न र देशव्यापी रूपमा फैलिएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले किसानका गम्भीर समस्याहरूतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रमुख सचेतक दुलालले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण राज्यको दायित्व भएपनि गुठीका नाममा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका वास्तविक किसान अन्यायमा परेको बताए ।

सिन्धुपाल्चोकको फटकशिलाको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उनले विक्रम संवत १८५६ देखि पशुपति महास्नान गुठीका नाममा रहेका झन्डै १२ सय रोपनी जग्गाका कारण किसानहरूले लामो समयदेखि श्रम र जिन्सी करको शोषण खेप्नुपरेको उल्लेख गरे ।

सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै २२ हजार घरधुरी गुठी जग्गाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको जानकारी दिँदै उनले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय परामर्शका आधारमा अविलम्ब ‘गुठी विधेयक’ संसदमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

‘विगतमा किसानहरूले ३५ किलोमिटर भारी बोकेर पशुपतिसम्म जिन्सी बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । हाल सो गुठी सञ्चालनमा नभए पनि किसानले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरूले न बैंकबाट कर्जा लिन सक्छन्, न त हक हस्तान्तरण नै गर्न सक्छन्,’ दुलालले भने, ‘किसानहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म गुलेली बोकेर बाँदर धपाउनै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । यो देशलाई कृषिप्रधान बनाउने हो भने बाँदर नियन्त्रण अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।’

देशभरका किसान बाँदर आतंकबाट आक्रान्त भएको भन्दै प्रमुख सचेतक दुलालले बाँदरले अन्नबाली सखाप पारेका कारण किसानले सास्ती भोगिरहेको बताए ।

नेकपा युवराज दुलाल
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