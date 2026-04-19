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सुनसरी घटना : न्यूरो अस्पतालबाट निकालियो ओमप्रकाश र जयप्रकाशको शव

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको शव विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालबाट निकालिएको छ।
  • पीडित परिवार र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि मृतकका आफन्त शव बुझ्न सहमत भएका हुन्।
  • दुवै शवलाई पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल लगिएको र त्यसपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ।

१५ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका मतृककाे शव न्यूराे अस्पताल विराटनगरबाट निकालिएको छ ।

शव बुझ्न आफन्त आएपछि न्यूराे अस्पतालबाट मृतक ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको शव निकालिएको हाे ।

दुवै शवलाई पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल लगिने प्रहरीले जनाएको छ ।

पाेष्टमार्टमपछि शवलाई आफन्तकाे जिम्ममा लगाइनेछ ।

आइतबार राति देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा प्रहरीले चलाएकाे गाेली लागेर स्थानीय ओमप्रकाश र जयप्रकाश मेहताकाे मृत्यु भएको थियाे ।

आज बिहान पीडित परिवार र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि शव उठाउन पीडित परिवार सहमत भएको हो ।

सुनसरी घटना
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