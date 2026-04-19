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सिरहाको लहानमा कर्फ्यु हट्यो, गोलबजारमा यथावत्

मृतकको परिवारसँग सहमति भए पनि गोलबजारमा भने कर्फ्यु यथावत् राखिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते ९:५९

१६ साउन, सिरहा । सिरहाको लहानमा जारी कर्फ्यु हटाइएको छ । गोलबजारको कर्फ्यु भने जारी राखिएको छ ।

सुनसरीमा दुई समूह बीच भएको झडपलाई नियन्त्रण लिने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर युवकको मृत्यु भएको विरोधमा गोलबजारमा भएको प्रदर्शनमा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो ।

यादवको परिवारसँग सहमति भए पनि गोलबजारमा भने कर्फ्यु यथावत् राखिएको छ । गणेशको शव नल्याउँदासम्म गोलबजारको कर्फ्यु नहटाइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले बताए ।

गोलबजार
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