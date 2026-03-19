+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लाखौं खर्चिएको गोलबजारको हाटबजार अझै अव्यवस्थित

गोलपार्क चोकदेखि करिब पाँच सय मिटर पश्चिम इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार अगाडिसम्म फैलिने हाटबजारले सडक नै साँघुरो बनाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ वैशाख ५ गते १७:२७

५ वैशाख, सिरहा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको गोलबजार व्यस्त बजार क्षेत्र हो, जहाँ दैनिक हजारौं सवारीसाधन र सर्वसाधारणको आवतजावत हुन्छ । यही भिडभाडयुक्त क्षेत्रमा हाटबजार लाग्छ । सडकमै लाग्ने हाटबजारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

प्रत्येक मंगलबार र शनिबार लाग्ने हाटबजारमा सागसब्जी, फलफूल, भाडाकुँडा, कपडा बेचन्छिन् । सडककै दायाँबायाँ त्यसरी हाटबजार चल्दा सवारी सञ्चालन प्रभावित हुनुका साथै पैदलयात्रीसमेत जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

गोलपार्क चोकदेखि करिब पाँच सय मिटर पश्चिम इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार अगाडिसम्म फैलिने हाटबजारले सडक नै साँघुरो बनाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय रामबाबु यादवका अनुसार नगरपालिकाले व्यापारी र किसानसँग बट्टीका नाममा राजस्व उठाए पनि बजारको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२ देखि ०८५ सम्मका लागि गुदरी हाटबजारले एक करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँमा तीन वर्षका लागि ठेक्का लागेको छ । प्रत्येक वर्ष ४१ लाख १४ हजार रकम नगरपालिकाले उठाए पनि बजार व्यवस्थापनमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको स्थानीयको आरोप छ ।

यति ठूलो रकम ठेक्कामा उठ्छ, तर सडकमै जोखिम मोलेर किनमेल गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ, उनले गुनासो गरे । गोलपार्क चोक नजिकै पूर्वतर्फ म्याजिक, विंगर, बस तथा टेम्पो स्टेन्ड र पश्चिमतर्फ हाटबजार लाग्ने हुँदा थप जोखिम बढेको स्थानीय प्रमोदकुमार सिंह बताउँछन् । सडक क्षेत्रमा पसल, ठेलागाडा र तरकारी व्यापारका कारण पैदलयात्री हिँड्नसमेत सकस हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

बजार व्यवस्थापनका लागि उद्योग व्यापार संघले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष राकेश गुप्ताले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा नगरपालिकालाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले बजार व्यवस्थापन नगरपालिका मातहतको विषय भएको र संघसँग आर्थिक स्रोत अभाव रहेकाले प्रत्यक्ष व्यवस्थापन सम्भव नभएको उल्लेख गरे ।

नगरपालिका, उद्योग व्यापार संघ र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा विगतमा लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर बजार व्यवस्थापनको प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोपसमेत छ । हालसम्म बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले दुई पटक प्रयास गरेको र करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बुझिएको छ । तर ठेक्काबाट वार्षिक लाखौं राजस्व उठ्दासमेत बजार अझै अव्यवस्थित रहनुले प्रश्न उठाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष सञ्जित लामाले बजार व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय बैठक राखिए पनि समाधान ननिस्किएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार पुन: सर्वदलीय बैठकमार्फत समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको छ ।

यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शालिकराम तिमिल्सिनाले हाटबजार लाग्ने दिन ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको बताए । तर स्थानीयले ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापनभन्दा राजस्व संकलनमै बढी केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गोलबजार हाटबजार
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकसभामा संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि प्रियंकाले के भनिन् ?  
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या कसरी हेरफेर हुन्छ ? यस्तो छ प्रस्तावित नयाँ प्रक्रिया
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार (मस्याैदासहित)
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चको निर्णयपछि खड्का निवासमा पूर्वपदाधिकारी सहितको बैठक जारी
विष्णु पौडेलको प्रश्न- पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको चर्चा कसले चलाइरहेका छन् ?
खानेकुरा लुकाउने हिमाली चरा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित