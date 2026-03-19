+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसद कार्कीको प्रश्न- अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने ४०० प्राध्यापकलाई सरकारले के गर्दै छ ?

रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले त्रिविलाई २ अर्ब नोक्सानी गर्ने ४ सय प्राध्यापकलाई सरकारले कारबाही गरे नगरेकोबारे जवाफ माग गरेकी छिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले त्रिविलाई २ अर्ब नोक्सानी गर्ने ४ सय प्राध्यापकलाई सरकारले कारबाही नगरेकोबारे जवाफ माग गरेकी छिन्।
  • शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर भत्ता नफिर्ता गर्ने प्राध्यापकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
  • त्रिविले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेको भन्दै छानबिन समिति बनाएको र हालसम्म १९ प्राध्यापकले ६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तोसिमा कार्कीले त्रिविलाई २ अर्ब नोक्सानी गर्ने ४ सय प्राध्यापकलाई सरकारले कारबाही गरे नगरेकोबारे जवाफ माग गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उनले अध्ययन बिदामा विदेश गएका प्राध्यापक नफर्किदा त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताएकी छिन् ।

‘त्रिविले प्राध्यापकलाई अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । ४ सय प्राध्यापकले दुरुपयोग गरेको तथ्यांक आएको छ । पीएचडी गर्न जाने र विदेशमै बस्दा त्रिविलाई २ अर्ब नोक्सानी भएको छ । मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?,’ उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न राखिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

जवाफमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।

अध्ययन बिदाको दुरुपयोग भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्रिविले छानबिन समिति समेत बनाएको थियो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन त्रिविलाई बुझाएको छ । हाल दुरुपयोग गर्नेहरूले रकम पनि फिर्ता गरिरहेका छन् । १९ जना प्राध्यापकले फिर्ता गरेका छन् भने ५० जना भन्दा बढी फिर्ताको प्रक्रियामा आएका छन् ।

त्रिविका अनुसार हालसम्म ६ करोड रकम फिर्ता भएको छ ।

अध्ययन बिदा दुरुपयोग तोसिमा कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

घुस लिएको अभियोगमा इन्स्पेक्टरविरुद्ध मुद्दा दायर

घुस लिएको अभियोगमा इन्स्पेक्टरविरुद्ध मुद्दा दायर
डीडीसी कर्मचारीले अब संस्थानबाट सित्तैँमा दूध-घिउ नपाउने, वार्षिक करिब ३ कराेड जोगिने

डीडीसी कर्मचारीले अब संस्थानबाट सित्तैँमा दूध-घिउ नपाउने, वार्षिक करिब ३ कराेड जोगिने
घुस प्रकरण : गोरखाकी सुमित्रा पुडासैनीविरुद्ध ५० लाखको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा

घुस प्रकरण : गोरखाकी सुमित्रा पुडासैनीविरुद्ध ५० लाखको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा
इतर पक्षको भेलामा सिटौलाले भने- जे गर्ने हो १० गते भित्र गरौं

इतर पक्षको भेलामा सिटौलाले भने- जे गर्ने हो १० गते भित्र गरौं
एमएडब्लू समूहले भन्यो : हामी विरुद्धका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण

एमएडब्लू समूहले भन्यो : हामी विरुद्धका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण
मोदीले किन भने ? सुन नकिन्नुस्, तेल कम खानुस्

मोदीले किन भने ? सुन नकिन्नुस्, तेल कम खानुस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित