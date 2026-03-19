घुस लिएको अभियोगमा इन्स्पेक्टरविरुद्ध मुद्दा दायर

कमला ढल्केबर बागमती सडक निर्माण खण्डमा माटो तथा 'ग्राभेल फिलिङ' कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन रोक्ने तथा 'फिल्ड'मा माटो झार्न नदिई सेवाग्राहीसँग ४० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वकिल अधिकारीविरुद्ध रु ४० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा मुद्दा दायर गरेको छ।
  • अख्तियारले नेपाल सरकारका चन्द्रबहादुर अधिकारीको घुससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षी सुमित्राकुमारी पुडासैनीविरुद्ध रु ५० लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
  • आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपीविरुद्ध बिगोबमोजिम कारबाही माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस धनुषामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) वकिल अधिकारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कमला ढल्केबर बागमती सडक निर्माण खण्डमा माटो तथा ‘ग्राभेल फिलिङ’ कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन रोक्ने तथा ‘फिल्ड’मा माटो झार्न नदिई सेवाग्राहीसँग रु ४० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको हो ।

आयोगले आरोपी अधिकारीविरुद्ध बिगोबमोजिम कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यस्तै, नेपाल सरकार प्रतिवादी चन्द्रबहादुर अधिकारी समेतको घुससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा बयान दिँदा प्रतिकूल हुनेगरी दिएको पाइएकाले सुमित्राकुमारी पुडासैनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगले पुडासैनीविरुद्ध रु ५० लाख बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारका तीन मुद्दामा ६ पूर्वमन्त्री जोडिए  

जिल्ला अदालत रौतहटका डिठ्ठा सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

खानेपानी डिभिजनका तत्कालीन प्रमुखविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

विद्यालयको रकम हिनामिनाको आरोपमा प्रअसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पुरातत्व विभागका तत्कालीन इन्जिनियर र सहायक पथप्रदर्शकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

