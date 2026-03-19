कांग्रेस विवाद :

इतर पक्षको भेलामा सिटौलाले भने- जे गर्ने हो १० गते भित्र गरौं

‘के गर्ने हो जेठ १० गतेभित्र गरिसकौं । त्यो भन्दा उता ढिलो हुन्छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:१५

२९ वैशाख, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतर समूहले विराटनगरमा भेला आयोजना गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्व सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग संयोजक मीन विश्वकर्माको अगुवाइमा मंगलबार कोशी प्रदेशस्तरीय भेला भएको हो ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट समूहले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सुझाव संकलन गर्न भन्दै यो भेलाको आयोजना गरेका हुन् । जसमा  डा. शेखर कोइराला समूहका नेता केदार कार्कीसहितका नेता पनि पुगेर आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले जेठ १० गतेभित्र सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘के गर्ने हो जेठ १० गतेभित्र गरिसकौं,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा उता ढिलो हुन्छ ।’

भेलापछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले पार्टीको वृहत भेलाको विषय १० गतेभित्र गर्न भनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अहिले  थोरथोरै उपस्थितिमा भेला–छलफल चलिरहेको छ । सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । जेठ १० गतेभित्र प्रदेश स्तरीय भेला गरौं भन्ने मेरो धारणा हो ।’

पार्टीभित्र खलबलिएको एकतालाई पुन:स्थापित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सिटौलाले बताए । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नकै लागि प्रदेश तहमा छलफल चलाइएको पनि उनको दाबी छ ।

‘विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘पार्टीभित्र एकता नभए लोकतन्त्र र देशमाथि आइलाग्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न कांग्रेसलाई कठिन हुन्छ ।’

पार्टी केन्द्रमा बस्नेहरूले मात्रै सबै कुरा नजान्ने तर्क अघि सार्दै नेता सिटौलाले देशभरका कार्यकर्ताको भावना समेट्न आफूहरूले छलफल चलाएको दाबी गरे ।

कांग्रेस विवाद कृष्णप्रसाद सिटौला
संस्थापन गर्दैछ सहमतिको प्रयास, असन्तुष्ट समूह थाल्दैछ प्रदेश भेला

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चको निर्णयपछि खड्का निवासमा पूर्वपदाधिकारी सहितको बैठक जारी

कांग्रेस विवादबारे यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य ८ बुँदा

कांग्रेस कलहका ८ महिना

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन, आज सुनुवाइ हुँदै

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका 'हिरा'

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

