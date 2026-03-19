+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डीडीसी कर्मचारीले अब संस्थानबाट सित्तैँमा दूध-घिउ नपाउने, वार्षिक करिब ३ कराेड जोगिने

कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिने करिब ३ कराेड रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने डीडीसीले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले सित्तैँमा दूध र घिउ उपभोग गर्ने सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
  • डीडीसी महाप्रबन्धक शरण पाण्डेले वार्षिक करिब ३ कराेड रुपैयाँ जोगिने बताए।
  • जोगिएको रकम किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिमा खर्च गरिने डीडीसीले जनाएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैँमा दूध र घिउ उपभोग गर्दै आएको सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

संस्थान वर्षौंदेखि घाटामा रहेको र किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर छटपटिएका बेला कर्मचारीले अनावश्यक सुविधा लिइरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैँमा घर लैजाने गरेका थिए ।

डीडीसीका महाप्रबन्धक शरण पाण्डेले कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दा संस्थानकाे वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ जोगिने बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च विवरण र अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा यो सुविधा रोक्दा मात्रै वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि दूध र घिउको मूल्य अझ बढ्यो भने यो बचतको रकम अझै धेरै हुने देखिन्छ।’

कृषिमन्त्री गिता चौधरीले संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि भएकाे बताइन् । ‘अब यस्तो बेथिति चल्न दिइँदैन,’ उनले भनिन् ।

कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिने करिब ३ कराेड रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने डीडीसीले जनाएको छ ।

यो निर्णयसँगै डीडीसीभित्रको फजुल खर्च अन्त्य हुने र किसानको हितमा काम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

डीडीसी कर्मचारी दूध-घिउ रोक सित्तैँ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुल्सनको आक्रामक ब्याटिङको बाबजुद नेपाल स्कटल्याण्डसँग २ रनले पराजित

गुल्सनको आक्रामक ब्याटिङको बाबजुद नेपाल स्कटल्याण्डसँग २ रनले पराजित
सांसद कार्कीको प्रश्न- अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने ४०० प्राध्यापकलाई सरकारले के गर्दै छ ?

सांसद कार्कीको प्रश्न- अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने ४०० प्राध्यापकलाई सरकारले के गर्दै छ ?
घुस लिएको अभियोगमा इन्स्पेक्टरविरुद्ध मुद्दा दायर

घुस लिएको अभियोगमा इन्स्पेक्टरविरुद्ध मुद्दा दायर
घुस प्रकरण : गोरखाकी सुमित्रा पुडासैनीविरुद्ध ५० लाखको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा

घुस प्रकरण : गोरखाकी सुमित्रा पुडासैनीविरुद्ध ५० लाखको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा
इतर पक्षको भेलामा सिटौलाले भने- जे गर्ने हो १० गते भित्र गरौं

इतर पक्षको भेलामा सिटौलाले भने- जे गर्ने हो १० गते भित्र गरौं
एमएडब्लू समूहले भन्यो : हामी विरुद्धका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण

एमएडब्लू समूहले भन्यो : हामी विरुद्धका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित