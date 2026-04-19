+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शन चर्कंदै, अश्रुग्यास प्रहार

प्रशासनले यहाँ दिउँसोबाटै कर्फ्यु लगाएको छ । अहिले नेपाली सेनासहितको सुरक्षा टोली सडकमा छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको गोलबजारमा दुई समूहबीचको झडप उग्र बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले दिउँसोबाट कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ ।
  • प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ र नेपाली सेनासहितको सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको छ ।
  • स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरे पनि क्षेत्रमा आगजनी र प्रदर्शनका गतिविधि अझै रोकिएका छैनन् ।

१४ साउन, सिरहा । सिरहाको गोलबजारमा तनाव बढ्दै गएको छ । बिहीबार बिहानैबाट यहाँ दुई समूहबीच सुरु भएको झडप उग्र बन्दै गएको हो ।

प्रशासनले यहाँ दिउँसोबाटै कर्फ्यु लगाएको छ । अहिले नेपाली सेनासहितको सुरक्षा टोली सडकमा छ ।

प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको निधन भएपछि अवस्था झनै तनावग्रस्त बन्न पुगेको हो ।

अवस्था नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले केही सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । अहिले पनि आगजनी र प्रदर्शनको क्रम भने रोकिएको छैन ।

गोलबजार सिरहा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित