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कप्तानगन्जका घाइतेलाई काठमाडौं रेफर

बिहीबार साँझ नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमार्फत विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत देवानगन्ज–३ का १८ वर्षीय अमित यादवलाई काठमाडौं रेफर गरिएको हो।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २०:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगन्जमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका अमित यादवलाई थप उपचारका लागि बिहीबार काठमाडौं पठाइएको छ।
  • कप्तानगन्ज घटनामा प्रहरीको गोली प्रहारबाट हालसम्म दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
  • उक्त घटनामा परी अन्य आठ जना घाइते भएका छन् र प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

१४ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा आइतबार राति प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका एक युवकलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गरिएको छ ।

बिहीबार साँझ नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमार्फत विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत देवानगन्ज–३ का १८ वर्षीय अमित यादवलाई काठमाडौं रेफर गरिएको हो। यादवको बायाँ हात र कोखामा गोली लागेको छ । मोरङ प्रहरीले थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौं पठाइएको बताएको छ ।

कप्तानगन्ज घटनामा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन्।

कप्तानगञ्ज
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