+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अब संसदीय समितिमा पनि ई–हाजिरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते १४:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसद् सचिवालयले सबै संसदीय विषयगत समितिमा बायोमेट्रिक प्रणालीमा आधारित विद्युतीय हाजिरी सुरु गरेको छ ।
  • सांसदहरूको उपस्थिति पारदर्शी बनाउन र बैठकबाट बेपत्ता हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ई–पार्लामेन्टको अवधारणा अन्तर्गत बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि पनि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

१७ साउन, काठमाडौं । संसदीय विषयगत ससितिमा पनि विद्युतीय हाजिरी (ई–हाजिरी) सुरु गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी साबित्रा शर्माका अनुसार सबै संसदीय विषयगत समितिमा विद्युतीय हाजिरी सुरु भएको छ ।

उनका अनुसार अहिले हस्तलिखित र विद्युतीय हाजिरी दुवै हुने गरेको छ । निश्चित समयपछाडि विद्युतीय हाजिरी मात्रै गर्ने गरी संसद् सचिवालय अगाडि बढेको हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यसअगाडि देखि नै सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने गरेको छ । यसका लागि यसअघि नै बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिएको थियो ।

संसद् बैठक बस्दा सांसदहरूले हस्तलिखित र विद्युतीय हाजिरी दुवै गर्ने गरेका छन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुनै विषयमाथिको मतदान हुँदा सांसदहरूले बसेकै ठाउँबाट विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदान गर्न सक्ने गरी काम भइराखेको बताएका छन् ।

यही साउन १३ गते सिंहदरवारस्थित सभामुखकै कार्यकक्षमा भएको भेटमा उनले ई–पार्लामेन्टको आवधारणा अन्तर्गत रहेर काम गर्दै गरेको जानकारी दिएका थिए ।

यस अन्तर्गत सांसदहरूको उपस्थिति पारदर्शी बनाउन बायोमेट्रिक प्रणालीमा आधारित विद्युतीय हाजिरी लागु गरिएको हो । यस प्रणालीमार्फत हाजिरी गरेर बैठकबाट बेपत्ता हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

विद्युतीय हाजिरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित